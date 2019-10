Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde lançam projecto de Casa de Cabo Verde na Ásia

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV) assinou um protocolo com a sua congénere de Macau que deverá conduzir à abertura de uma “Casa de Cabo Verde na Ásia”, disse à Macauhub o presidente da associação cabo-verdiana.

Mário Sanches, em declarações à margem da Feira Internacional de Macau (MIF), adiantou que o protocolo com a Associação de Agências de Viagem de Macau (AAVM) visa apoiar a “promoção e a construção do destino turístico de Cabo Verde.”

Numa primeira fase, a AAVM irá disponibilizar um programa de assistência técnica que permite formação em Macau a associados da AAVTCV.

No futuro, o objectivo é a “abertura da Casa de Cabo Verde na Ásia”, representando a cultura do país africano, cujas receitas reverterão a favor da Associação, no sentido de ajudar a construir o destino turístico do país.

Contemplado no acordo está o apoio financeiro da AAVM para a representação da congénere cabo-verdiana na área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, segundo Mário Sanches.

O presidente da AAVTCV disse ainda que o seu homólogo de Macau, o empresário Alex Lau, está a desenvolver um projecto para criar “uma aldeia da Grande Baía”, onde Cabo Verde estará representado.

“Com isso, ficaremos mais próximos de materializar o objectivo, representando este protocolo mais uma porta que se abre para a promoção de Cabo Verde na Ásia”, salientou Sanches. (Macauhub)