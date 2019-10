Macau recebe 30,20 milhões de visitantes de Janeiro a Setembro

Macau recebeu 30,2 milhões de visitantes no período de Janeiro a Setembro, um acréscimo de 17,0% face quando comparado com o período homólogo de 2018, informaram os Serviços de Estatística e Censos, para adiantar que a permanência média foi de 1,2 dias.

O número de visitantes provenientes do da China continental (21,45 milhões), da Coreia do Sul (609,83 mil), de Hong Kong (5,56 milhões) e de Taiwan (815,83 mil) aumentou 17,7%, 0,4%, 22,3% e 1,5%, respectivamente, o mesmo tendo ocorrido com visitantes oriundos dos Estados Unidos da América (151,51 mil), da Austrália (64,47 mil), do Canadá (55,37 mil) e do Reino Unido (44,20 mil).

Em Setembro chegaram a Macau 2,76 milhões de visitantes, tendo-se observado um crescimento de 8,0% face ao mês homólogo de 2918, sendo que o tempo médio de permanência no território foi de 1,3 dias.

A China continental foi a origem de 1,92 milhões do total de visitantes registado no mês transacto, tendo o seu número representado um aumento homólogo de 5,7%. (Macauhub)