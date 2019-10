Banco de Desenvolvimento da China interessado em financiar projectos em Cabo Verde

O Banco de Desenvolvimento da China (BDC) está interessado em financiar projectos em Cabo Verde, disse à Macauhub o ministro cabo-verdiano do Comércio e Indústria, Alexandre Monteiro.

O ministro, que encabeçou a delegação de Cabo Verde à 24ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF 2019), adiantou que a manifestação de interesse surgiu de contactos com o BDC durante a sua estadia em Macau.

“Estamos a trabalhar em projectos estruturantes, projectos de investidores chineses também importantes (para Cabo Verde), que são elegíveis a financiamento do BDC”, disse à Macauhub Alexandre Monteiro.

O ministro aponta em particular a Zona Económica Especial (ZEE) de São Vicente, um projecto estratégico de Cabo Verde “aberto a investidores de todo o mundo”, e que conta com o apoio da China, país que tem muita experiência no desenvolvimento de ZEE.

O projecto, adianta, pode acolher também investimento em “infra-estruturas de apoio”, além do sector portuário, como o turismo, sector financeiro, energias renováveis, construção e reparação naval.

Necessitado de “tecnologia e conhecimento” de países em expansão, Cabo Verde oferece “localização, estabilidade política económica e social e proximidade com outros mercados distantes daqui, podendo ser uma plataforma logística, comercial, marítima”, disse à Macauhub. (Macauhub)