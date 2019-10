Cabo Verde Airlines adia para o Verão de 2020 voos para Luanda, Angola

A transportadora aérea Cabo Verde Airlines adiou para a época de Verão de 2020 as ligações regulares entre a ilha do Sal e Luanda, capital de Angola, devido a razões de carácter comercial que atendem às especificidades do mercado angolano, informou a companhia em comunicado divulgado na Praia.

A companhia informou ainda que a decisão de adiar o início dos voos vai proporcionar o tempo necessário para preparar o programa de promoção, de vendas e de parcerias, respeitando as condições do mercado angolano bem como os diversos intermediários que prestam serviços às indústrias de transporte aéreo e de turismo.

A Cabo Verde Airlines garantiu, no entanto, o seu empenho no mercado de Angola, incluindo o acordo de partilha de códigos estabelecido com a TAAG – Linhas Aéreas de Angola que, desde 26de Abril, tem ligado a capital Luanda e a ilha do Sal, com uma escala em São Tomé, duas vezes por semana. (Macauhub)