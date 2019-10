Presidente do Brasil inicia visita oficial à República Popular da China

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, inicia hoje uma visita oficial à República Popular da China, no decurso da qual deverá ser assinado um conjunto de novos acordos de cooperação bilateral, escreveu a imprensa brasileira citando fonte do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores.

Os acordos deverão centrar-se em três áreas fundamentais, segundo o Itamaraty – aumento e diversificação das importações chinesas de produtos brasileiros, atracção de investimentos chineses para o Brasil e cooperação em ciência e tecnologia.

A realização de uma conferência empresarial organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), deverá ser o ponto alto da visita de Jair Bolsonaro à China, contando com a sua presença bem como a de ministros brasileiros e chineses.

A abertura da conferência terá discursos de Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, bem como da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

À tarde, Onyx Lorenzoni dará uma palestra sobre investimentos em infra-estrutura no Brasil, havendo depois reuniões com autoridades e empresários chineses para divulgar oportunidades de investimento.

O embaixador Reinaldo de Almeida Salgado, citado pelo jornal Gazeta do Povo, disse que um dos principais interesses do Brasil no comércio com a China é diversificar as exportações da área agrícola, sendo que a ministra da Agricultura já se encontra na China há alguns dias.

O presidente da China, Xi Jinping, é esperado em Brasília nos dias 13 e 14 de Novembro para participar na reunião cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

A China é desde 2009 o maior parceiro comercial do Brasil. (Macauhub)