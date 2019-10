Angolana TAAG cessa voos entre Luanda e Rio de Janeiro

A transportadora aérea angolana TAAG decidiu deixar de efectuar o voo entre Luanda e o Rio de Janeiro, pondo termo a uma operação com mais de 10 anos, ao abrigo do que definiu como um processo de reestruturação de rotas, informou a companhia em comunicado divulgado na capital angolana.

A administração da TAAG informou ainda que mantém a ligação com São Paulo, indo adicionar um voo aos cinco que já efectua para aquela cidade brasileira por semana, segundo o comunicado citado pela imprensa angolana.

Esta última rota permite que a cidade do Rio de Janeiro continue a ser servida pela TAAG que, no comunicado, anuncia ligações a partir de São Paulo mediante a disponibilização de lugares em voos de companhias parceiras, pagos na aquisição do bilhete de passagem, em Luanda.

“Os nossos clientes poderão continuar a utilizar os nossos balcões e demais canais de venda, como website e call center, para adquirirem os seus bilhetes de passagem” para o Rio de Janeiro, indica o documento.

A suspensão dos voos entre Luanda e o Rio de Janeiro foi anunciada pela primeira vez em Junho, quando a companhia aérea estatal angolana declarou a queda dos índices de ocupação naquela rota.

A TAAG informou também que ia deixar de voar para Maputo, capital de Moçambique, no período nocturno, mantendo apenas as duas frequências diurnas das quartas e sextas-feiras. (Macauhub)