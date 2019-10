Barclays Bank Moçambique passa a chamar-se Absa Bank Moçambique

O Barclays Bank Moçambique vai mudar a sua designação para Absa Bank Moçambique, nome que será adoptado a partir de 11 de Novembro, anunciou quarta-feira em Maputo o administrador delegado da instituição bancária, Rui Barros.

A mudança de nome faz parte de um dos maiores e mais ambiciosos projectos de mudança de marca na história do continente, um programa de transição mais abrangente em vários países africanos, por parte do grupo Absa, adiantou o administrador delegado.

A mudança surge na sequência de uma decisão tomada em 2018 pela empresa-mãe, o grupo Absa, estando actualmente em curso o processo de remodelação dos balcões do Barclays em todo o país com as cores que representam a nova marca.

O grupo está cotado na Bolsa de Valores de Joanesburgo, África do Sul, possui um balanço com activos totais superiores a 91 mil milhões de dólares e é um dos maiores grupos de serviços financeiros de África, oferecendo um conjunto integrado de produtos e serviços de banca de retalho e de negócios, de investimento, de gestão de património de investimentos e seguros.

O Absa Group Limited, anteriormente Barclays Africa Group Limited e inicialmente Amalgamated Banks of South Africa, está presente em 12 países africanos e possui um escritório de representação em Londres, estando prestes a inaugurar a sua presença em Nova Iorque. (Macauhub)