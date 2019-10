Cimentos de Moçambique vende 10 mil toneladas de cimento para projectos de gás natural

A Cimentos de Moçambique vendeu já mais de 10 mil toneladas de cimento para a construção das estruturas iniciais dos projectos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, informou o director-geral da empresa, Edney Vieira.

“Defendemos o conteúdo local, pelo que apoiamos a decisão do Governo de exigir a utilização apenas de cimento nacional, uma medida que vai beneficiar todo o sector, manter a competitividade da indústria nacional e criar postos de trabalho e receita fiscal para o Estado”, disse Vieira, citado pelo matutino Notícias, de Maputo.

O director-geral reconheceu que a Cimentos de Moçambique, à semelhança das restantes empresas do país, enfrentou problemas e crises económicas, tendo, no entanto, sido capaz de os ultrapassar.

No âmbito das comemorações do 95.º aniversário da Cimentos de Moçambique, a empresa lançou o projecto de criação do Museu do Cimento e assinou um memorando de entendimento para viabilizar a instalação de um centro de formação de quadros que visa servir todas as indústrias do país. (Macauhub)