Comércio entre a China e países de língua portuguesa supera 96 mil milhões de dólares de Janeiro a Agosto

O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa cresceu 2,31% em termos homólogos para 96 984 milhões de dólares no período entre Janeiro e Agosto de 2019, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

A China exportou nesse período de cinco meses para os oito países de língua portuguesa produtos no valor de 27 538 milhões de dólares (-1,66% em termos homólogos) e importou bens no montante de 69 446 milhões de dólares (+3,97%), assumindo dessa forma um défice comercial de 41 908 milhões de dólares.

O Brasil foi responsável por 75% da totalidade das trocas comerciais registadas no período com um comércio bilateral com a China no valor de 73 012 milhões de dólares (+3,04%), com as empresas chinesas a terem vendido bens no valor 21 940 milhões de dólares (-3,35%) e a terem comprado produtos no montante de 51 071 milhões de dólares (+6,06%).

Angola surge em segundo em termos de valor, com um comércio bilateral no montante de 17 671 milhões de dólares (-2,50%), com a China a ter vendido bens no valor de 1274 milhões de dólares (-10,81%) e a ter comprado produtos no montante de 16 396 milhões de dólares (-1,79%).

O comércio com Portugal ascendeu nos primeiros cinco meses do ano a 4494 milhões de dólares (+13,99%), com as empresas da China a terem vendido bens no valor de 2930 milhões de dólares (+20,07%) e a terem importado produtos no montante de 1564 milhões de dólares (+4,12%).

As trocas comerciais com Moçambique atingiram 1652 milhões de dólares (-4,53%), com a China a ter vendido bens no valor de 1248 milhões de dólares (-3,47%) e as empresas moçambicanas a terem exportado produtos no montante de 403 milhões de dólares (-7,67%).

O valor do comércio entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiu no período em análise 154,26 milhões de dólares. (Macauhub)