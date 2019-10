Governo da Índia congela investimentos adicionais no bloco Área 1, em Moçambique

O Governo da Índia está a analisar os investimentos do grupo estatal Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) num bloco de gás natural em Moçambique, estando a reter autorização para novas aplicações de capital, informou a agência noticiosa Press Trust of India (PTI).

A Bharat PetroResources Ltd (BPRL), a subsidiária do grupo para a exploração e produção, adquiriu em Agosto de 2008 uma participação de 10% no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, um projecto então liderado pelo grupo americano Anadarko Petroleum Corporation.

Nesse mesmo mês o grupo Videocon Industries adquiriu através de uma subsidiária uma outra participação de 10%, vendida em 2013 à ONGC Videsh, subsidiária do grupo indiano Oil and Natural Gás Corporation (ONGC) por 2475 milhões de dólares.

As fontes citadas pela PTI indicam ter o grupo Anadarko Petroleum oferecido inicialmente uma participação de 20%, tendo-se a administração da estatal limitado a comprar 10%, sem sequer propor os restantes 10% a outros grupos estatais do sector, decisão que está a ser investigada pelo Governo.

A investigação levou ao adiamento de uma decisão que faria o grupo BPCL investir uma soma adicional estimada entre 2,2 mil milhões e 2,4 mil milhões de dólares.

A agência acrescentou que o Governo liderado pelo partido Bharatiya Janata tem criticado, desde que tomou posse em 2014, a forma como foram aplicados cerca de seis mil milhões de dólares por empresas públicas na compra de uma participação conjunta de 30% naquele projecto de exploração de depósitos de gás natural.

O dinheiro aplicado na compra, que foi efectuada quando o Governo era liderado pelo partido do Congresso Nacional Indiano, é agora considerada injustificado, com o argumento de que não fazia sentido atendendo ao facto de os preços do petróleo e do gás estarem em queda.

O bloco em questão é actualmente operado pelo grupo francês Total, com 26,5%, tendo como parceiros a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) e PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)