Angola promove produtos e serviços na Feira de Xangai

Angola participa na 2a Feira Internacional de Importação da China, a decorrer de 5 a 10 de Novembro, em Xangai, com uma delegação chefiada pelo ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior e que integra mais de 60 empresários, disse em Luanda o coordenador da Câmara de Comércio Angola-China.

Adulai Baldé disse ainda que além da participação na feira, a delegação angolana, composta por cerca de 120 pessoas, entre membros do governo, empresários e homens de cultura, vai também participar na semana de intercâmbio cultural e no Fórum de Cooperação Económica e Comercial China-África, a decorrer de 10 e 14 de Novembro, em Jinhua, província de Zheijiang.

O coordenador da Câmara de Comércio adiantou que as empresas que se deslocam a Xangai irão expor produtos como banana, café, mel, óleo de palma, pescado, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, madeira, serviços, bens culturais e turísticos.

“Vamos mostrar as novas potencialidades angolanas para que sejam enquadradas no grupo de exportação num curto espaço de tempo, com a evolução do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) e, com isso, alcançar novas parcerias”, frisou.

A câmara, disse, pretende com mais essa participação no fórum continuar a procurar parceiros que queiram partilhar com os angolanos conhecimento, avanços tecnológicos e recursos financeiros, para que o país possa explorar a imensidão de recursos disponíveis e transformá-los em riqueza real. (Macauhub)