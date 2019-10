Governo de Cabo Verde prepara concessão de transportes marítimos “roll-on/roll-off”

O governo de Cabo Verde pretende estimular o turismo interno com uma concessão de transportes marítimos eficientes, com base no sistema “roll-on/roll-off”, que permita ligar todas as ilhas do país, disse quarta-feira na Praia o ministro do Turismo e Transportes.

José Gonçalves adiantou que os estaleiros já estão montados para a construção do porto “roll-on/roll-off” na ilha do Maio, a última a ser equipada com esta infra-estrutura portuária, o que, a seu ver, vai estimular a mobilidade para qualquer ilha, para que o transporte marítimo consiga ser uma alternativa aos transportes aéreos.

“Esse é o nosso objectivo, ligar toda a rede nacional num só circuito de transporte marítimos, com segurança, conforto e rapidez”, disse, José Gonçalves aquando da apresentação do Código do Turismo e do Livro Branco, considerando que esta estratégica poderá ser mais atractiva para o turismo interno. (Macauhub)