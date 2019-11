Cinco companhias aéreas da China operam 90 aviões Embraer 190, cerca de um sexto dos 565 aparelhos deste modelo construídos e já entregues pela empresa brasileira, segundo o comunicado relativo à actividade da empresa no terceiro trimestre de 2019.

As companhias aéreas em questão são a China Southern, que opera 20 aviões deste modelo, a Guizhou/Colourful com nove, a Hainan com 50, a Hebei com seis e a KunPeng com cinco.

O comunicado da Empresa Brasileira de Aeronáutica adianta que a companhia Hainan opera 20 aviões do modelo Embraer 195 e que o Banco Comercial e Industrial da China encomendou 10 aparelhos do modelo Embraer 190-E2, não tendo ainda recebido nenhum.

A empresa procedeu à entrega de 44 aviões no decurso do terceiro trimestre de 2019, dos quais 17 no segmento de aviação comercial e 27 no segmento executivo, de que 15 eram leves e 12 grandes.

A maior parte dos aviões entregues para o segmento da aviação comercial era do modelo Embraer 175, com 13 unidades, tendo no segmento da aviação executiva o primeiro lugar cabido ao modelo Phenom 300 com 14 aparelhos.

A Embraer procedeu à entrega de 117 aviões desde o início do ano, sendo 54 para a aviação comercial e 63 para a aviação executiva, cabendo os primeiros lugares aos modelos Embraer 175, com 45 unidades e Phenom 300 com 30 unidades.

Ainda no terceiro trimestre, a empresa procedeu à entrega do primeiro aparelho E195-E2 à AerCap, a maior empresa mundial de locação de aviões do mundo e à Azul Linhas Aéreas Brasileiras, companhia que funciona como operadora do lançamento deste modelo. (Macauhub)