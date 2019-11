Défice da balança comercial de Macau melhora de Janeiro a Setembro

A balança comercial de Macau apresentou um défice de 54 679 milhões de patacas (6834 milhões de dólares) no final de Setembro de 2019, uma melhoria de 3,85% face ao de 56 870 milhões de patacas contabilizado no período homólogo de 2018, informam os Serviços de Estatística e Censos.

As exportações de Macau de Janeiro a Setembro atingiram um valor de 9393 milhões de patacas, um acréscimo homólogo de 3,6%, de que a reexportação representou 88,6% do total, tendo-se as importações cifrado em 64 072 milhões de patacas, uma contracção de 2,5% face aos 65 941 milhões de patacas verificados um ano antes.

Os produtos exportados por Macau para os países da iniciativa “Faixa e Rota” (183 milhões de patacas) e para os países de língua portuguesa (um milhão de patacas) diminuíram 2,8% e 95,0%, respectivamente e os importados desses dois blocos, no montante de 10,80 mil milhões de patacas e 637 milhões de patacas, cresceram 107,4% e 9,2%, respectivamente.

Em Setembro, a balança comercial do território atingiu 6,53 mil milhões de patacas, decorrente de exportações no valor de 1020 milhões de patacas e importações no montante de 7548 milhões de patacas. (Macauhub)