Moçambique regista aumento no número de turistas e nas receitas turísticas

O sector do turismo em Moçambique está a registar um crescimento gradual, tendo em 2018 proporcionado receitas no valor de 241,8 milhões de dólares, que compara com 196 milhões em 2015, disse quinta-feira em Maputo o primeiro-ministro de Moçambique.

Carlos Agostinho do Rosário, ao discursar na abertura da VII edição da Feira Internacional de Turismo de Moçambique, conhecida por Fikani, disse que, em resultado das reformas que o governo tem introduzido no sector, o número de chegadas internacionais de turistas tem igualmente estado a aumentar de forma significativa.

Além do número de turistas, que aumentou para 2,8 milhões em 2018 contra 1,6 milhões em 2015, houve igualmente um acréscimo no número de postos de trabalho nas áreas de alojamento, restauração, agências de viagens e outras actividades turísticas, que passaram de 58 mil em 2015 para 64,6 mil em 2018.

“Esta dinâmica do sector do turismo tem contribuído para o reconhecimento do nosso país como um destino de referência a nível regional e internacional”, afirmou Carlos Agostinho do Rosário, na abertura da feira que conta com mais de 90 expositores, incluindo de países como a África do Sul, Turquia, China, entre outros, segundo a agência noticiosa AIM.

A VII edição da Feira Internacional de Turismo de Moçambique encerra domingo, dia 3 de Novembro. (Macauhub)