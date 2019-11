A empresa petrolífera Tullow Oil pretende voltar a investir em Angola, nomeadamente em águas profundas e nos blocos petrolíferos da bacia do Namibe, informou quinta-feira em Luanda a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

A agência informou ainda ter esse interesse sido manifestado pelo director-geral de Exploração para África, Robin Sutherland, durante um encontro mantido com a administração da nova concessionária angolana do sector petrolífero.

A administração da ANPG adiantou que o interesse agora demonstrado pela Tullow Oil é um indicador claro de que Angola voltou a merecer o interesse dos investidores, em virtude da criação das condições legais, económicas e políticas para que novos intervenientes do sector entrem no mercado.

A Tullow Oil iniciou as suas actividades em Angola em 2002/2007, quando recebeu a primeira concessão, associada ao bloco 10, com 15 % e bloco 24, igualmente com 15%, tendo estado associada ao bloco 1/06, com uma participação de 50% entre 2005 e 2008.

A empresa, constituída na Irlanda e tendo agora a sua sede em Londres, tem 32 anos de existência e opera de momento em 25 países, oito dos quais em África, Mauritânia, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, Uganda, Quénia, Namíbia e Gana. (Macauhub)