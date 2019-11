Macau e Xangai reforçam cooperação

Macau e Xangai assinaram um protocolo de cooperação destinado a reforçar, ainda mais, as relações ao nível financeiro, cultural, de turismo, educação, segurança e formação dos funcionários públicos.

O protocolo foi assinado em Xangai, segunda-feira, pelo secretário para a Economia e Finanças de Macau, Leong Vai Tac, e pelo vice-presidente do município de Xangai, Xu Kunlin na presença do chefe do executivo de Macau e do presidente do município daquela cidade.

O protocolo visa ser um incentivo para que ambas as cidades aproveitem as oportunidades da cooperação bilateral, com o intuito de levar a relação a uma nova fase, de impulsionar o desenvolvimento económico e social, bem como de aperfeiçoar a qualidade de vida das populações.

Macau e Xangai irão aproveitar as iniciativas chinesas, nomeadamente “Faixa e Rota”, “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e “Integração do Delta do Rio Yangtze”, para explorar em conjunto os mercados internacionais e da China interior.

Um comunicado do governo de Macau refere que num encontro com o presidente do município de Xangai, Yin Yiong que teve lugar por ocasião da assinatura do protocolo, o chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, lembrou que Xangai e Macau possuem relações estreitas relações a criação da região administrativa especial e reafirmou que o protocolo irá criar ainda maiores oportunidades para a formação de jovens de Macau

Chui Sai On, que se deslocou a Xangai para estar presente na 2.ª edição da Exposição Internacional de Importação da China, a decorrer de 4 a 7 de Novembro, parte hoje para Pequim para participar na terceira reunião plenária do Grupo de Líderes para Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que tem lugar quarta-feira. (Macauhub)