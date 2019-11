Macau está presente na 2.ª edição da Exposição Internacional de Importação da China

Uma delegação composta por mais de uma centena de empresários de Macau deslocou-se a Xangai para participar na 2.ª edição da Exposição Internacional de Importação da China, a decorrer de 4 a 7 de Novembro, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, além de ter instalado dois pavilhões, organizou igualmente um fórum para apresentar e promover as vantagens de Macau enquanto plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa através de meios interactivos e diversificados.

Dando continuidade ao resultado positivo obtido na primeira edição da CIIE, o IPIM organizou novamente neste ano uma delegação empresarial para participar na exposição, que conta com representantes provenientes dos diferentes sectores da sociedade, incluindo comércio, serviços financeiros, convenções e exposições, comércio electrónico, ciência e tecnologia, alimentação, hotelaria, turismo, restauração, manufactura, serviços profissionais, entre outros.

O IPIM instalou pavilhões na Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas e na Zona de Exposição de Comércio de Serviços, que contou com a participação de empresas de Macau produtoras de bens, de comercialização de produtos alimentares e de bebidas dos países de língua portuguesa e de serviços de contabilidade e tradução.

Dia 6 de Novembro terá lugar o “Fórum de Cooperação e Investimento de Macau – Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, organizado em conjunto pelo IPIM, pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular do Município de Xangai e pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

Esse seminário visa apresentar aos participantes oriundos de todo o mundo o posicionamento e as vantagens de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)