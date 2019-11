Receita dos casinos de Macau cai em Outubro para 3305 milhões de dólares

A receita bruta dos casinos de Macau registou uma quebra de 3,2% em termos homólogos em Outubro para 26 443 milhões de patacas (3305 milhões de dólares), segundo os dados divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Outubro foi ainda o sexto mês em 10 desde o início do ano em que houve uma quebra homóloga da receita bruta, com variações negativas entre um máximo de 8,6% em Agosto e mínimo de 0,4% em Março.

A receita bruta em termos acumulados, ou seja de Janeiro a Outubro, contraiu-se 1,8% para 246 740 milhões de patacas (30 842 milhões de dólares).

Macau dispunha de 41 casinos no final do terceiro trimestre de 2019, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6756 mesas e 17 348 máquinas de jogos. (Macauhub)