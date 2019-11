Governo de Moçambique lança concurso público para projecto imobiliário

O Governo de Moçambique lança dentro de três meses o concurso público para a construção do projecto imobiliário da empresa estatal Aeroportos de Moçambique, informou o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita.

A ser erguido numa área de aproximadamente 35 hectares, no bairro da Costa do Sol, arredores da cidade de Maputo, o projecto imobiliário “sofreu algumas alterações” no desenho inicial, disse ainda o ministro, que justificou essas alterações com a necessidade de adequar o projecto à realidade actual.

“O modelo do concurso a ser lançado em breve vai permitir à Aeroportos de Moçambique mobilizar fundos e parceiros para o projecto, sendo que o investidor terá de assumir o risco associado à execução do projecto”, disse.

O jornal moçambicano O País escreveu que a viabilização deste projecto imobiliário no bairro da Costa do Sol está pendente da mobilização, no exterior, de um financiamento de 250 milhões de dólares. (Macauhub)