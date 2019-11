Macau promove-se em Xangai com uma exposição multimédia

Macau está a ser promovido na 2ª Exposição Internacional de Importações da China, a decorrer de 5 a 10 de Novembro no Centro Nacional de Convenções e Exposições de Xangai, com uma exposição subordinada ao “Macao Hub”, em exibição no Pavilhão da China, segundo informação oficial.

A exposição é organizada pelo Gabinete de Comunicação Social, ocupa uma área de cerca de 126 metros quadrados e está dividida em quatro temas, designadamente a “plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa”, “mistura das culturas ocidental e oriental e muitas oportunidades de negócios”, a “integração no desenvolvimento nacional” e o «20º aniversário após o regresso de Macau à Pátria, continuar a abertura ao exterior.”

A mostra tem por tema o centro do património mundial da UNESCO e vai evidenciar a silhueta brilhante da cidade e a sua singularidade resultante da mistura das culturas ocidental e oriental, que juntas compõem a traça urbana da cidade.

A área de exposição engloba um grande conjunto de ecrãs multimédia para a projecção de vídeos, equipamentos de realidade virtual e dispositivos interactivos, que mostram o papel de Macau como plataforma e ligação entre a China e os oito países de língua portuguesa, especialmente nas áreas de economia e comércio, formação de quadros qualificados e intercâmbio cultural.

Além disso, aproveita a apresentação das características de Macau, nomeadamente o Centro Histórico de Macau e a Cidade Criativa de Gastronomia, para dar a conhecer aos visitantes as vantagens e oportunidades de negócios da Região Administrativa Especial de Macau como o centro mundial de turismo e lazer.

A “Macao Hub” situa-se na zona de exposição de Hong Kong, Macau e Taiwan do pavilhão da China no âmbito da Feira Nacional de Comércio e Investimento.

A área do pavilhão da China é de cerca de 1500 metros quadrados, subordinada ao tema “comemoração do 70º aniversário da implantação da Nova China” que mostra o desenvolvimento económico da China, oportunidades da nova era, entre outros, incluindo seis temas principais, vídeo de abertura, inovação da China, abertura da China, beleza da China, felicidade da China e desenvolvimento de integração entre a China e as regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan. (Macauhub)