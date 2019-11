Empresa portuguesa de vinhos e importador estatal chinês Nam Kwong celebram parceria

A empresa portuguesa de vinhos Quinta da Marmeleira, do empresário de Macau Wu Zhiwei, celebrou uma parceria estratégica com o grupo de distribuição estatal chinês Nam Kwong, que vai permitir aumentar a entrada dos vinhos portugueses na China continental.

O acordo foi celebrado, juntamente com outros envolvendo empresas chinesas e de países de língua portuguesa, numa apresentação sobre a Plataforma de Serviços de Macau para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, quarta-feira em Xangai, à margem da 2ª Exposição Internacional de Importações da China.

Wu Zhiwei disse à Macauhub que a assinatura do memorando de apoio ao comércio e serviços com o grupo Nam Kwong é “estratégica” para a empresa, por permitir o acesso à distribuição chinesa com um importante parceiro estatal.

“Vai permitir trazer mais produtos portugueses para a China. Há muitos produtos chineses a entrar nos mercados de língua portuguesa, mas ainda há défice de entrada dos produtos portugueses na China e podemos ter uma balança comercial mais equilibrada”, disse o empresário de Macau, de nacionalidade portuguesa, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.

Como entidade estatal, adiantou Wu, a Nam Kwong apoia o processo de importação, dispondo de acesso privilegiado à rede de distribuição na China continental.

Para Wu, cuja quinta está localizada no Carregado, concelho de Alenquer, o acordo é também um reconhecimento da qualidade de “excelência” dos vinhos, em cuja produção tem vindo a investir, mas também portugueses em geral.

“Espero que se desenvolvam mais oportunidades para entrada dos produtos portugueses no mercado chinês”, disse o empresário de Macau, salientando que o acordo permite o comércio de outro tipo de produtos e também de serviços.

Na ocasião, a CESL Asia, também de Macau, reforçou o acordo para projectos na área da agricultura com o Banco da China, e o grupo Charlestrong assinou um acordo com a empresa Timor Global para a compra de café timorense. (Macauhub)