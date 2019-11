Governo de Macau apoia população a participar no projecto da Área da Grande Baía

O Chefe do Executivo de Macau assegurou em Pequim que o Governo está a tomar todas as medidas necessárias para apoiar a população a participar e a integrar-se no projecto da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Chui Sai On, que falava durante a reunião do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Área da Grande Baía, lembrou que foram lançadas várias políticas e benefícios que criam facilidades aos cidadãos de Macau em matéria de emprego, aprendizagem, empreendedorismo e outras áreas na China interior.

O Chefe do Executivo deu ainda a conhecer os trabalhos que estão a ser feitos pelo governo de Macau com vista à integração na Área da Grande Baía, nomeadamente no seu papel de centro de inovação tecnológica internacional.

Um comunicado do governo de Macau informa que “desde a criação do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o Governo Central lançou várias políticas favoráveis a Macau (…) que vão permitir a participação dos residentes no desenvolvimento das cidades da Área da Grande Baía, especialmente no âmbito fiscal, no apoio aos jovens empreendedores, no desenvolvimento de inovação, ciência e tecnologia e no reforço da simplificação do movimento de pessoas e logístico.”

Chui Sai On garantiu ainda durante o encontro que irá transmitir ao seu sucessor Ho Iat Seng, que será empossado como Chefe do Executivo de Macau a 20 de Dezembro, as directrizes das reuniões dos Grupo de Líderes.

A Área da Grande Baía integra 11 cidades, das quais Cantão, Hong Kong, Macau e Shenzhen têm um papel preponderante. (Macauhub)