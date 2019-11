Grupo Total quer aumentar produção de gás natural liquefeito em Moçambique

O grupo francês Total pretende aumentar a produção de gás natural liquefeito no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, com a instalação de dois módulos de liquefacção adicionais, disse terça-feira na Cidade do Cabo, África do Sul, um quadro superior.

Mike Sangster, director executivo da Total E&P Nigeria Limited, citado pela agência financeira Reuters, disse ainda que o grupo começou a analisar a instalação daqueles dois módulos “dado haver recursos em quantidade suficiente que justifiquem uma decisão nesse sentido.”

O grupo Total concluiu recentemente a aquisição da participação de 26,5% detida pelo grupo Anadarko Petroleum Corporation naquele bloco por 3,9 mil milhões de dólares, no âmbito da compra dos activos em África deste último grupo, entretanto adquirido pelo Occidental Petroleum Corporation.

O projecto inicial contemplava a instalação de dois módulos de liquefacção de gás natural com uma capacidade de produção de 12,9 milhões de toneladas por ano.

O bloco em questão é operado pelo grupo Total, com 26,5%, tendo como parceiros a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) e PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)