Participação empresarial de Macau na 2ª Exposição Internacional de Importações da China obtém resultados positivos

A participação activa dos empresários de Macau na 2ª Exposição Internacional de Importações da China está patente nos resultados positivos obtidos, disse o secretário para a Economia e Finanças Leong Vai Tac, no decurso de um encontro com jornalistas do território.

O secretário, que na quarta-feira visitou o Pavilhão de Macau no interior do Pavilhão da China, no âmbito da Feira Nacional de Comércio e Investimento, acrescentou que o governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), através deste evento, pretende demostrar o actual estádio de desenvolvimento da cidade e promover o investimento externo.

Disse ainda que as participações em exposições na China nos últimos anos, têm permitido às empresas de Macau criar condições necessárias para estabelecerem relações interpessoais e instalar pontos de venda em vários locais do país.

Leong Vai Tac adiantou que, além do negócio de produtos, também seria muito importante que alguns bancos participassem, devido às oportunidades oferecidas, nomeadamente, na prestação de serviços financeiros adequados aos compradores e vendedores e, assim, criar gradualmente um circuito de negócios.

Acrescentou que, este ano, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) criou uma zona maior de exposição para as empresas de Macau e estabeleceu mais de 600 contactos, referindo ainda que o entusiasmo na participação, deste ano, também expressa o sucesso alcançado o ano passado. (Macauhub)