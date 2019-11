Privatização de explorações agro-pecuárias em Angola atrai sete empresas

Sete empresas angolanas e estrangeiras ficaram habilitadas para participar no concurso público de privatização das explorações agro-pecuárias do Longa (Cuando Cubango), Cuimba (Zaire), Camaiangala (Moxico) e Sanza Pombo (Uíge), informou o Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGAPE).

O comunicado divulgado em Luanda informa ainda ter a exploração agro-pecuária do Longa tido uma candidatura, a de Camaiangala três, a agro-industrial do Cuimba cinco e a do Sanza Pombo três, dispondo os concorrentes agora de um prazo de 30 dias para apresentarem as respectivas propostas financeiras.

As quatro explorações agro-pecuárias de Camaiangala, Longa, Sanza Pombo e Cuimba, com aproximadamente 45 mil hectares, em processo de privatização, estão avaliadas em 110 milhões de dólares.

A exploração de Camaiangala, localizada na província do Moxico, município de Camanongue, está avaliada em 24 milhões de dólares, tendo sido objecto de um projecto “chave na mão” adjudicado à empresa China National Electronics Import and Export (CEIEC), em 2011.

A de Cuimba, situada na província do Zaire, ocupa uma área de 9784 hectares, dos quais cerca de 2140 hectares foram desmatados, limpos e preparados para a produção agrícola, onde já foi semeado milho em regime de sequeiro.

A exploração Sanza Pombo, localizada na província do Uíge, está avaliada em 22 milhões de dólares e ocupa uma área bruta de 9433 hectares dos quais cerca de 25% foram desmatados, limpos e preparados para a produção agrícola.

O objectivo inicial era destinar cerca de 500 hectares à irrigação por inundação para a produção de arroz, mas os recursos hídricos disponíveis não têm sido suficientes para a produção deste cereal.

Localizada no Cuando Cubango, a exploração agro-industrial do Longa é considerada uma das maiores unidades de produção de arroz instaladas no país, tendo sido construída entre 2010 e 2012 e projectada para produzir arroz em 1500 hectares. (Macauhub)