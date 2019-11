Japão concede nova ajuda alimentar a São Tomé e Príncipe

O Japão concedeu uma ajuda alimentar em arroz a São Tomé e Príncipe estimada em 300 milhões de ienes (cerca de 2, 6 milhões de dólares), anunciou segunda-feira em São Tomé o embaixador nipónico Massaki Sato.

O anúncio foi feito no final da assinatura do novo acordo de ajuda alimentar referente ao ano fiscal de 2019, tendo o documento sido assinado pela ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto e pelo embaixador do Japão.

O embaixador, depois de sublinhar que “esta ajuda alimentar visa contribuir para a segurança alimentar em São Tomé e Príncipe”, disse esperar que o dinheiro resultante da venda possa ser investido em projectos de desenvolvimento do país.

A ministra são-tomense declarou que os fundos resultantes da venda do arroz serão aplicados no desenvolvimento da agricultura e pescas, sectores que concorrem para a auto-suficiência alimentar.

Os fundos obtidos nos últimos anos contribuíram para financiar a organização das eleições legislativas e presidenciais em São Tomé e Príncipe, bem como a aquisição de equipamentos para os dois maiores centros hospitalares do arquipélago.

Além de ajuda alimentar, Japão tem apoiado São Tomé e Príncipe nos sectores das pescas e do comércio, neste caso através de concessão de créditos ao sector privado por intermédio do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. (Macauhub)