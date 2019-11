População de Macau atinge 676,1 mil pessoas no final de Setembro

A população de Macau era composta por 676,1 mil pessoas no final de Setembro de 2019, um acréscimo de 4100 pessoas comparativamente ao trimestre anterior, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A população feminina representava 53,2% da população total no final do terceiro trimestre do ano, ainda segundo os mesmos serviços.

Até ao final do terceiro trimestre deste ano existiam em Macau 193 470 trabalhadores não-residentes, mais 3103 comparativamente ao final do trimestre passado. (Macauhub)