Prémios emitidos pelas seguradoras de Moçambique em queda no 2º trimestre

O valor dos prémios emitidos pelas companhias de seguros a operar em Moçambique atingiu 3325 milhões de meticais (52,1 milhões de dólares) no segundo trimestre de 2019, uma quebra de 30,26% face ao montante contabilizado no primeiro trimestre, informou o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.

O ramo Não-Vida, em que se concentra a maior parte dos seguros contratados no país, registou uma contracção de 31,73% no valor dos prémios em termos trimestrais, que passaram de 4227,2 milhões de meticais de Janeiro a Março para 2885,6 milhões de meticais de Abril a Junho.

O segmento Incêndio foi aquele que registou uma queda mais elevada, de 64,19%, ao ter o montante dos prémios baixado de 1277,1 milhões para 439,4 milhões de meticais.

O ramo Vida registou igualmente uma quebra no valor dos prémios, de 18,78%, que passaram de 541,5 milhões para 439,8 milhões de meticais, ainda segundo as contas trimestrais do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.

O valor dos prémios nos ramos Vida e Não-Vida em termos acumulados desde o início do ano atingiu 8094 milhões de meticais (cerca de 126,9 milhões de dólares).

A Empresa Moçambicana de Seguros (Vida e Não-Vida) fechou o semestre como líder de mercado, com uma quota combinada nos dois trimestres de 20,8%, a que se seguiram a Hollard Moçambique Companhia de Seguros (Não-Vida), com 15%, a ICE Seguros (Não-Vida) com 13,3%, a Seguradora Internacional Moçambique (Vida e Não-Vida) com 12,1% e a Global Alliance Seguros (Vida e Não-Vida) com 9,8%.

Os custos com sinistros aumentaram 9,8% no segundo trimestre, quando comparado com o primeiro, ao terem passado de 2328,9 milhões para 2557,3 milhões de meticais, atingindo 4886,3 milhões de meticais no primeiro semestre.

A maior parte dos sinistros ocorreu no segmento Incêndio, em que os custos para as companhias de seguros aumentaram 154% para 1287,7 milhões de meticais. (Macauhub)