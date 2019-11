Empresário de Macau associa-se a grupo Marriott para inaugurar um hotel de luxo no Porto, Portugal

O edifício onde funciona o Jornal de Notícias (JN), na cidade do Porto, norte de Portugal, vai ser reconvertido em hotel a ser gerido pela Autograph Collection by Marriott e terá o nome de Hotel Journal, a fim de honrar a tradição do espaço e perpetuar a sua memória, disse o empresário de Macau Kevin Ho King Lun.

O empresário, cuja empresa KNJ já detém 30% do grupo português Global Media, disse à agência de notícias de Macau tratar-se de um investimento entre 35 milhões a 45 milhões de euros, indo surgir um hotel de luxo com 213 quartos.

O edifício do JN terá custado quase dez milhões de euros ao grupo Authentic Empathy que, segundo a revista portuguesa Sábado, é gerido por Lei Ka Kei e David Siu, gerentes da Burgosublime, cuja empresa-mãe é a sucursal portuguesa da KNJ.

O edifício do JN data dos anos 60 do século XX e é composto por 17 pisos, indo a redacção do jornal mudar-se agora para o edifício que o grupo adquiriu na Rua Latino Coelho, também no Porto.

Kevin Ho disse ainda estar previsto um investimento num projecto residencial na zona da Foz, na Torre Miramar, “havendo outros projectos”, que não especificou, que irão “criar cerca de 1500 postos de trabalho nos próximos cinco anos.”

A KJN Investment, sociedade de investimento com sede em Macau, adquiriu em Novembro de 2017 uma participação de 30% no Global Media Group contra o pagamento de 15 milhões de euros, informou o grupo português de comunicação social.

O grupo Global Media controla a estação de rádio TSF, jornais como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, o desportivo O Jogo e a marca digital de informação económica, Dinheiro Vivo, revistas e jornais regionais como o Açoriano Oriental (o mais antigo jornal de Portugal), o Jornal do Fundão e o Diário de Notícias da Madeira. (Macauhub)