Grupos Sonangol, ENI e Total pretendem prospectar petróleo nas bacias marítimas do Namibe e de Benguela, em Angola

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) validou as propostas apresentadas pelos grupos Sonangol, ENI e Total para a exploração petrolífera das bacias marítimas do Namibe e de Benguela, no decurso da sessão pública de abertura das propostas recebidas, quarta-feira realizada em Luanda.

O júri, presidido por Hermenegildo Buila (ANPG) e composto ainda por Cármen Canjungo (Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos) e Pedro Marques (Ministério das Finanças), validou três das quatro propostas registadas, sendo que a apresentada pela Pago Technical Group, Lda, ficou condicionada por inconformidades detectadas no preenchimento dos formulários.

A administradora da ANPG, Natacha Massano, disse que a partir de agora segue-se a qualificação das empresas e a avaliação das propostas até dia 28 de Dezembro próximo, para dar-se início ao processo negocial, que culminará com a assinatura dos contratos de concessão no dia 30 de Abril de 2020.

O concurso para a exploração das bacias marítimas do Namibe e de Benguela contempla 10 blocos, com uma área de aproximadamente 55 387,88 quilómetros quadrados.

A ANPG informou igualmente ir dar continuidade à execução da estratégia do Governo para a atribuição de concessões no ano de 2020, que abrange um total de nove blocos, sendo três da bacia terrestre do Congo (CON1, CON5 e CON6) e seis da bacia terrestre do Cuanza (KON5, KON6, KON8, KON9, KON17 e KON20). (Macauhub)