China e Brasil assinam acordos por ocasião da visita de Xi Jinping

O Brasil e a China assinaram acordos e memorandos de entendimento nas áreas de política, economia, comércio, agricultura, inspecção sanitária, transporte, saúde e cultura, por ocasião da visita ao Brasil do Presidente Xi Jinping, que quarta-feira se encontrou com o Presidente Jair Bolsonaro, informou a Agência Brasil.

O Presidente brasileiro disse no final do encontro que o Governo e os empresários brasileiros querem ampliar e diversificar o comércio com a China e acrescentou que os acordos assinados dão um impulso a esse relacionamento.

O Presidente Xi Jinping avaliou como positivos os esforços do Governo brasileiro para o desenvolvimento socio-económico do Brasil e disse que a China quer fortalecer a amizade e cooperação, bem como aumentar e melhorar o comércio e os investimentos no país.

Disse ainda terem os dois países concordado em intensificar os contactos de alto nível e fazer bom uso da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) e de outros mecanismos bilaterais.

O encontro entre os dois chefes de Estado ocorre menos de um mês depois de o Presidente Jair Bolsonaro ter visitado a China, ocasião em que também foram assinados acordos em política, ciência e tecnologia e educação, economia e comércio, energia e agricultura.

A China é uma das principais origens de investimento directo estrangeiro no Brasil, que até à data se tem concentrado nas áreas de energia (produção e transmissão, além de petróleo e gás) e infra-estruturas (portos e caminhos-de-ferro). (Macauhb)