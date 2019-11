Angola dispõe de um novo guia para facilitar investimentos

Um guia de investimento denominado “Angola is now” foi lançado na passada semana em Luanda ao abrigo de uma iniciativa conjunta da Câmara de Comércio Americana em Angola (AmCham-Angola) e da Agência de Investimento e Promoção das Exportações (Aipex), noticiou a imprensa angolana.

O guia pretende ser um instrumento de pesquisa que permitirá ao investidor ter acesso a informação sobre o ambiente de negócios e as oportunidades de investimentos em Angola, segundo a administradora da Aipex Cláudia Pedro.

Com 361 páginas, o livro contém informações sobre as potencialidades naturais de Angola, legislação sobre o investimento privado, bem como os sectores de maior interesse, como diamantes, rochas ornamentais, minério de ferro, petróleo, agrícola, turístico, transporte, imobiliário e industrial.

Disponível nas línguas portuguesa e inglesa, o guia fornece igualmente uma vasta gama de informações sobre as características físicas, geográficas, ambientais, económicas e demográficas das 18 províncias de Angola, podendo ser também em consultado na página electrónica http://amchamangola.org/guide/

O guia destaca que Angola tem potencial para desenvolver a sua economia e ser um dos principais destinos de investimento em África, dispondo de recursos naturais abundantes, com 38 dos 50 principais minérios usados na indústria, como diamantes, ferro, ouro, fosfato, manganês, cobre, chumbo, zinco, volfrâmio, tungsténio, crómio, mármore, granito e urânio.

Angola dispõe de um mercado promissor, com mais de 28 milhões de habitantes e um PIB per capita de 3440 dólares e onde o investimento dos sectores prioritários tem a possibilidade de substituir importações no valor de 3,3 mil milhões de dólares, segundo escreveu a agência noticiosa Angop. (Macauhub)