Bloco Área 4 de Moçambique terá decisão final de investimento em Abril de 2020

O grupo americano ExxonMobil e restantes parceiros do bloco Área 4 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, marcaram para Abril de 2020 a aprovação da decisão final de investimento naquele bloco, escreveu recentemente o jornal moçambicano O País.

Trata-se de um investimento de cerca de 25 mil milhões de dólares, sendo que o plano do desenvolvimento do projecto do gás natural liquefeito no chamado “Complexo Mamba” já foi aprovado pelo governo moçambicano.

“Estamos a acertar os últimos pormenores sobre a quantidade do gás a ser garantido para consumo interno por este projecto”, revelou Benjamin Chilenge, membro do Conselho de Administração da Empresa Nacional moçambicana de Hidrocarbonetos.

A decisão final de investimento relativa ao projecto Coral Sul, liderado pelo grupo italiano ENI, no mesmo bloco Área 4, foi tomada em Junho de 2017, envolvendo um investimento estimado em oito mil milhões de dólares.

Relativamente ao bloco Área 1, que tem o grupo francês Total como operador, com uma participação de 26,5%, a decisão final de investimento foi aprovada em Junho de 2019, contemplando um investimento de 23 mil milhões de dólares. (Macauhub)