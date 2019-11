Angola pretende emitir euro-obrigações até 3000 milhões de dólares

Angola deverá voltar a emitir euro-obrigações num futuro próximo, que se estima se situe entre o final de 2019 e o início de 2020, segundo a informação semanal produzida pelo departamento de estudos do Banco de Fomento Angola.

A informação divulgada menciona que a emissão de euro-obrigações terá uma ou mais séries, sendo que o decreto presidencial que autoriza a ministra das Finanças a avançar menciona um máximo de três mil milhões de dólares.

Os analistas do Banco de Fomento Angola citam fontes do mercado para afirmar que as apresentações técnicas já se iniciaram, tendo os bancos Deutsche Bank, Industrial e Comercial da China e Standard Chartered sido contratados para montar as emissões. (Macauhub)