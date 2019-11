Bancos comerciais de Angola aprovam 13 projectos abrangidos pelo Programa de Apoio ao Crédito

Os bancos comerciais que subscreveram o Programa de Apoio ao Crédito, do Governo de Angola, aprovaram até à data 13 dos 89 projectos apresentados, escreveu a agência noticiosa Angop.

Os 13 projectos, sete dos quais ligados à agricultura, estão avaliados em 20,9 mil milhões de kwanzas (44,8 milhões de dólares) e vão ser financiados no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi).

Quatro dos 13 projectos estão situados na província do Cuanza Sul, três em Luanda e dois cada nas províncias de Malanje, Huíla e Zaire.

Os 89 projectos em análise nos bancos BIC, Angolano de Investimentos (BAI), Millennium Atlântico (BMA), Standard Bank, de Comércio e Indústria (BCI), de Negócios Internacional, de Fomento Angola e Comercial do Huambo, estão avaliados em 229,7 mil milhões de kwanzas (492 milhões de dólares).

O Banco BIC, com cinco, foi até agora a instituição financeira que mais projectos aprovou, seguindo-se o BCI com quatro, BAI com três e BMA com um projecto.

O Programa de Apoio ao Crédito (PAC), que se insere no Prodesi, é um instrumento que facilita o acesso ao crédito para os produtores que queiram dedicar-se à produção de bens de uma lista com 54 produtos, com destaque para os do cabaz básico e outros, considerados essenciais. (Macauhub)