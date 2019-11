Angola e China analisam cooperação bilateral em reunião em Luanda

Angola e a China assinam quinta-feira em Luanda o Processo Verbal, documento que estabelece as linhas orientadoras para o reforço da cooperação económica, técnica e comercial, no decurso da reunião da Comissão Mista para a Cooperação Económica e Comercial Angola-China, informou o Ministério angolano das Relações Exteriores.

O comunicado ministerial informa ainda que a VI sessão da Comissão Mista para a Cooperação Económica e Comercial Angola-China será co-presidida pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, e pelo vice-ministro do Comércio da China, Qian Keming.

As delegações dos dois países vão avaliar o estado da cooperação bilateral, agendar as datas para a realização da II sessão da Comissão Orientadora, bem como da VII sessão da Comissão Mista de Cooperação Económica e Comercial, que será realizada na China.

O documento refere que, no plano económico e empresarial, a reunião vai servir também para encorajar os empresários de ambos os países a alargar a cooperação industrial, sobretudo nos sectores agrícola e da indústria transformadora, no âmbito do investimento privado, bem como promover a cooperação a nível provincial e municipal.

As delegações vão ainda apreciar a execução conjunta das medidas económicas e comerciais enquadradas no memorando de entendimento relativo à interligação do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2018-2022 de Angola e as “Oito Acções” da iniciativa chinesa Faixa e Rota. (Macauhub)