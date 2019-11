Visitantes fazem menos despesa em Macau de Janeiro a Setembro

A despesa efectuada pelas pessoas que visitaram Macau no período de Janeiro a Setembro de 2019, excluindo a relacionada com o jogo, atingiu 47,83 mil milhões de patacas (5,9 mil milhões de dólares), montante que representa uma quebra de 6,7% em termos homólogos, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Os mesmos serviços informaram ainda que a despesa efectuada pelos visitantes durante o terceiro trimestre do ano em curso, de novo excluindo a relacionada com o jogo, cifrou-se em 15,20 mil milhões de patacas (1,9 mil milhões de dólares), uma quebra de 17,2% em termos homólogos.

A despesa per capita dos visitantes no terceiro trimestre foi de 1532 patacas, menos 24,9% em termos anuais, tendo baixado a efectuada por pelos visitantes de todos os países e territórios, sendo a excepção a dos provenientes da Coreia do Sul, que aumentou 17,5% para 2037 patacas.

A despesa per capita dos visitantes da China continental (1691 patacas) diminuiu 26,7%, em termos anuais e a relativa a pessoas oriundas de Singapura (1842 patacas), do Japão (1805 patacas), de Hong Kong (969 patacas) e de Taiwan (1339 patacas) caiu 17,4%, 6,6%, 16,2% e 21,7%, respectivamente, em termos anuais.

Os visitantes efectuaram despesa essencialmente em compras (45,2% do total), alojamento (26,9%) e alimentação (20,5%).

Os Serviços de Estatística e Censos destacaram o facto de a despesa per capita das pessoas que visitaram Macau para participar em convenções/exposições (4319 patacas) ter aumentado 67,4%, em termos homólogos. (Macauhub)