Estatal de Angola inicia segundo leilão internacional de diamantes

Os interessados nos cinco lotes de diamantes quarta-feira colocados em leilão pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) têm até dia 5 de Dezembro para se registar no endereço electrónico https://sodiamsales.com/en/login, informou a estatal em comunicado.

O leilão, que vai decorrer até dia 06 de Dezembro, conta com uma pedra única extraída na mina explorada pela Sociedade Mineira do Cuango com um peso de 183,55 quilates e duas pedras especiais da mina explorada pela Sociedade Mineira de Catoca, que formam um lote de 110,21quilates.

O leilão conta ainda com outro lote de sete pedras especiais que formam um total de 210, 66 quilates e outros dois lotes da mesma mina com um peso de 127,691 quilates e 127,692, respectivamente.

O presidente do Conselho de Administração da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, disse que a página de registo está aberta a todas as entidades angolanas e estrangeiras, contando já com 105 empresas que se encontravam previamente registadas, nomeadamente de países com a Índia, Bélgica, África do Sul, Israel e o emirado do Dubai.

No dia 6 de Dezembro uma comissão vai proceder à análise das ofertas e apurar o resultado deste segundo leilão, que serão divulgados dia 7 de Dezembro, segundo a agência noticiosa Angop.

No primeiro leilão efectuado pela Sodiam foram vendidas sete pedras especiais extraídas pela Sociedade Mineira do Lulo, que proporcionou uma receita de 16,7 milhões de dólares. (Macauhub)