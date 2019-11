Governo de Cabo Verde vende posição do Estado na Empresa Nacional de Combustíveis

O governo de Cabo Verde vai vender a participação de 2,1% que detém na Empresa Nacional de Combustíveis (Enacol) através de uma Oferta Pública de Venda a ter lugar na Bolsa de Valores de Cabo Verde, segundo um comunicado divulgado na Praia.

A Enacol, empresa constituída em 1979, é actualmente participada em 48,3% pelo grupo português Galp Energia, em 38,7% pela Sonangol Cabo Verde e, além do Estado cabo-verdiano, em 10,9% por outros pequenos accionistas.

O capital social da Enacol é de 1000 milhões de escudos (10 milhões de dólares), representado por um milhão de acções, com um valor nominal de 1000 escudos (10 dólares), pelo que a posição do Estado, com 21 mil acções, tem um valor nominal de 21 milhões de escudos.

O Relatório e Contas relativo a 2018 informa ter a empresa obtido um resultado líquido de 841,9 milhões de escudos, um aumento de 20% face aos resultados de 2017, enquanto os resultados operacionais cresceram 30%, para 16 965 milhões de escudos.

Nesse mesmo ano, a Enacol vendeu 243 430 toneladas de produtos petrolíferos, um aumento de 7% em termos anuais, correspondente a uma quota de mercado que desceu 1,4 pontos percentuais para 52,5%. (Macauhub)