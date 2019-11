Jogo representava mais de metade da actividade económica de Macau em 2018

As lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos em Macau passaram a representar mais de metade da actividade económica do território em 2018, ao terem passado de um peso de 49,0% para 50,5% do total, um acréscimo de 1,5 pontos percentuais, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Nesse mesmo ano o peso do sector terciário na economia aumentou 0,9 pontos percentuais, tendo passado de 94,9% em 2017 para 95,8% em 2018, sendo que a diferença para a unidade foi preenchida pelo sector secundário, que perdeu os mesmos pontos percentuais ao ter passado de um peso de 5,1% para 4,2%.

Ao desagregar por ramos de actividade económica os 49,5% não directamente relacionados com o jogo, os Serviços de Estatística e Censos informam que as principais actividades são a administração pública, educação e outras actividades de serviços colectivos, com um peso de 9,7%, actividades imobiliárias, com 9,6%, banca e seguros com 6,6% e o comércio por grosso e a retalho, com 4,6%.

O mesmo documento informa ainda ter o valor acrescentado bruto (VAB) de todos os ramos de actividade económica de Macau registado em 2018 uma subida real de 5,8%, a qual foi impulsionada principalmente pelos acréscimos das “lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos” (+10,0%) e dos “hotéis e similares” (+11,4%).

O VAB do sector secundário registou uma descida real de 12,3% e o seu peso no VAB de todos os ramos de actividade económica decresceu para 4,2% em 2018.

Por seu turno, o VAB do sector terciário subiu 6,8% em termos reais e o seu peso aumentou para 95,8%, com destaque para o peso de 45,3% dos “serviços não relacionados com o jogo” (-0,6 pontos percentuais face a 2017).

Os impostos sobre a produção e as importações (125,8 mil milhões de patacas), o excedente de exploração (191,2 mil milhões) e as remunerações dos empregados (120,7 mil milhões) representaram, respectivamente, 28,7%, 43,7% e 27,6% do Produto Interno Bruto de 2018. (Macauhub)