Contas de 39 empresas públicas de Angola aprovadas com reservas

Apenas sete empresas do sector público de Angola viram as suas contas aprovadas sem reservas pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) tendo as de 39 outras sido aprovadas com reservas, informou quinta-feira em Luanda o administrador executivo da instituição, Akiules de Jesus Neto.

O IGAPE divulgou um relatório contendo informações financeiras das 50 empresas que são controladas a 100% pelo Estado angolano, em que se adianta terem as contas de quatro dessas empresas sido reprovadas.

As sete empresas com as contas aprovadas sem reserva são o Banco de Comércio e Indústria, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Caminho de Ferro de Benguela, Empresa do Caminho de Ferro de Luanda, Empresa Portuária do Lobito, Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea e a Recredit.

Jesus Neto, citado pela imprensa angolana, disse ainda que entre as 39 empresas que viram as suas contas aprovadas com reservas estão nove do sector da Energia e Águas, nove dos Transportes, quatro do sector financeiro (banca e seguros) e quatro do sector da Comunicação Social.

Constam ainda dessa lista três empresas ligadas ao sector dos Recursos Minerais e Petróleos, caso da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), duas ligadas à Agricultura, duas de telecomunicações, uma da Administração Pública, uma afecta ao Secretariado do Conselho de Ministros (Imprensa Nacional), entre outras.

O relatório divulgado indica que o Sector Empresarial do Estado encerrou 2018 com um activo de 23,89 biliões de kwanzas, um aumento de 61% em termos anuais, tendo as empresas dos sectores dos recursos minerais e petróleos, financeiro e de energia e águas 86% do total.

As empresas em questão apresentavam um passivo de 14,059 biliões de kwanzas, sendo que o das empresas dos três sectores mencionados representava 94% do total. (Macauhub)