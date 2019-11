20º aniversário do estabelecimento da RAEM em página electrónica

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) procedeu segunda-feira ao lançamento de uma página electrónica especialmente dedicada à celebração do 20º aniversário do estabelecimento da RAEM, de modo a concentrar num único sítio toda a informação relativa à efeméride, informou o Gabinete de Comunicação Social (GCS).

Na página electrónica criada ficarão disponíveis todas as notas de imprensa, fotografias e vídeos oficiais relacionados com os eventos comemorativos do aniversário, sendo possível aceder, em simultâneo, à transmissão em directo dessas actividades.

A informação é publicada na nova página electrónica em três línguas, nomeadamente chinês, português e inglês, nela existindo um separador intitulado “Eventos”, onde serão divulgadas atempadamente as actividades de celebração.

A página electrónica contém já uma publicação, do GCS, denominada “As nossas duas décadas”, que faz parte de uma série de edições decenais comemorativas do estabelecimento da RAEM.

O GCS também colocou na página o vídeo promocional intitulado “A minha cidade, o meu cartão-de-visita”, o qual apresenta, através de imagens inéditas, as vantagens únicas de Macau como um Centro e uma Plataforma e o seu papel na nova era.

Outras informações referem-se à aplicação do princípio “um país, dois sistemas”, à integração da RAEM na conjuntura do desenvolvimento nacional, à diversificação económica, à formação de quadros qualificados, aos benefícios dados à população e à nova fisionomia da cidade.

A nova página electrónica está disponível em https://www.macao20.gov.mo/. (Macauhub)