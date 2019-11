Fundo de Desenvolvimento e Investimento de Macau vai ser alvo de consulta pública

O governo de Macau vai colocar em consulta pública em meados de 2020 o possível estabelecimento de uma sociedade para gerir a versão local de um Fundo Soberano, disse terça-feira o presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Chan Sau San.

A afirmação do presidente da AMCM relativa à colocação em consulta pública da eventual Sociedade Gestora do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da Região Administrativa Especial de Macau foi proferida na Assembleia Legislativa, ao responder a uma interpelação oral do deputado Ho Ion Sang.

O governo de Macau retirou em termos formais a 19 de Setembro passado uma proposta de lei que propunha a transferência de 60 mil milhões de patacas (7500 milhões de dólares) das reservas financeiras do território para a constituição do Fundo para o Desenvolvimento e Investimento da Região Administrativa Especial de Macau.

Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram por unanimidade o pedido de retirada da proposta de lei, depois de o Chefe do Executivo, Chui Sai On, ter anunciado numa conferência de imprensa realizada dia 5 de Agosto de que tinha sido solicitado ao parlamento local a retirada da proposta.

Chui Sai On disse ainda na ocasião ser necessário dar mais explicações aos residentes e que uma consulta pública nesse sentido iria ser lançada com o objectivo de “afastar os receios manifestados”, antes que se pudesse voltar a debater a questão na Assembleia Legislativa.

Chan Sau San disse terça-feira que a Autoridade Monetária de Macau constituiu um grupo de trabalho que irá apresentar o calendário de acções a levar a cabo até à realização da consulta pública, que incluirá uma sessão para os deputados e várias sessões para o público em geral. (Macauhub)