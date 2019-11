Banca comercial de Moçambique tem desempenho sólido em 2018, KPMG

O desempenho dos bancos comerciais a operar em Moçambique foi sólido em 2018, tendo os lucros aumentado 28% ao terem passado de 13,4 mil milhões de meticais em 2017 para cerca de 17,2 mil milhões de meticais, segundo um estudo divulgado em Maputo pela KPMG Auditores e Consultores.

O estudo, realizado em parceria com a Associação Moçambicana de Bancos, revela que a contenção e racionalidade dos custos, estabilidade da inflação, redução dos depósitos a prazo e margens de juro líquido elevadas figuram entre os factores que influenciaram positivamente o desempenho do sector bancário nesse ano.

O documento, citado pelo jornal moçambicano O País, revela que o número de bancos com resultados negativos registou melhorias no passado face a 2017, sendo que das 19 instituições analisadas apenas cinco fecharam o ano de 2018 “no vermelho”, menos duas do que no exercício anterior.

Société Générale Moçambique, First National Bank Moçambique, Banco Terra, Banco Mais e Moza Banco são as cinco instituições que apresentaram prejuízos em 2018.

O prejuízo registado melhorou, uma vez que em 2017 havia sido de 2,5 mil milhões de meticais, o que revela, segundo o estudo, “que a rentabilidade do sector como um todo revelou mais solidez relativamente ao período anterior”.

O Millennium bim foi o banco que mais lucros obteve em 2018, com 6,3 mil milhões de meticais), seguido do Standard Bank com 5,5 mil milhões de meticais e Banco Comercial e de Investimentos (BCI) com mais de quatro mil milhões de meticais.

O total de depósitos bancários cresceu 11% em 2018, ao passar de 374 mil milhões de meticais em 2017 para 416 mil milhões, desempenho que se ficou a dever ao aumento da massa monetária em circulação, uma vez que a economia de Moçambique cresceu apenas 3,5% e o metical depreciou-se face ao dólar.

O documento informa ainda ter o crédito vencido a mais de 90 dias ou malparado ter registado um aumento anual de 16%, ao ter passado de 18,6 mil milhões de meticais em 2017 para 21,5 mil milhões de meticais no exercício do ano em análise. (Macauhub)