Banco Nacional de Angola deixa de comprar divisas às empresas petrolíferas

O Banco Nacional de Angola cessa a partir de 2 de Janeiro de 2020 a compra de moeda estrangeira às empresas petrolíferas que operam no país e passa essa actividade para os bancos comerciais, disse sexta-feira em Luanda o governador da instituição.

José de Lima Massano, que falava em conferência de imprensa após a reunião da Comissão de Política Monetária (CPM), disse que a intenção é passar essas operações aos bancos comerciais, permitindo uma relação mais directa com as petrolíferas, pondo termo a uma operação que era feita desde 2014 e através da qual o banco central comprava mensalmente mais de 240 milhões de dólares.

“O BNA não tem vocação, e não é sua missão, de intervir diariamente no mercado cambial vendendo ou comprando divisas. Temos de deixar o mercado funcionar”, admitiu o governador, citado pela agência noticiosa Angop.

Em paralelo com esta decisão, o BNA reduziu o limite de posição cambial dos bancos de 5% dos fundos próprios para 2,5%, para que a moeda a ser adquirida pelos bancos comerciais não seja por eles retida.

Actualmente, até 5% de fundos próprios ou o equivalente pode ser moeda retida dentro dos respectivos bancos, ou seja, o banco pode comprar moeda e não vender o equivalente até 5% dos fundos próprios.

“Os bancos irão participar de forma mais activa no mercado cambial, o que vai ajudar a acelerar à descoberta do preço justo e do equilíbrio da moeda na nossa economia”, observou Lima Massano. (Macauhub)