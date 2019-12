Conselho de Estado da China nomeia titulares dos principais cargos do V Governo de Macau

O Conselho de Estado da China nomeou os titulares dos principais cargos do V Governo e o procurador da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos da Lei Básica, sob a indigitação do futuro Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, anunciou o Gabinete de Comunicação Social.

O anúncio adianta que os cargos dos cinco secretários serão ocupados por Cheong Weng Chon (Administração e Justiça), Lei Wai Nong (Economia e Finanças), Wong Sio Chak (Segurança), Ao Ieong U (Assuntos Sociais e Cultura) e Raimundo Arrais do Rosário (Transportes e Obras Públicas).

Cheng Wen Chon substitui Sonia Chan Hoi Fan na pasta da Administração e Justiça, Lei Wai Nong substitui Leong Vai Tac Secretário para a Economia e Finanças e Ao Ieong U assume a pasta dos Assuntos Sociais e Cultura até agora com Alexis Tam Chon Weng.

Chan Tsz King foi nomeado para o cargo de Comissário contra a Corrupção, Ho Veng On como Comissário da Auditoria, Leong Man Cheong como Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Vong Man Chong como Director-geral dos Serviços de Alfândega e Ip Son Sang como Procurador do Ministério Público.

Transitam do IV Governo de Macau, liderado por Chui Sai On, dois secretários – Wong Sio Chak (Segurança) e Raimundo Arrais do Rosário (Transportes e Obras Públicas).

Dos restantes cinco cargos mantém-se em funções Ho Veng On (Comissário da Auditoria) e Ip Son Sang (Procurador do Ministério Público).

O próximo governo é o quinto desde a constituição da Região Administrativa Especial de Macau a 20 de Dezembro de 1999, sendo Ho Iat Seng o terceiro Chefe do Executivo, depois de Ho Hau Wah e Chui Sai On, que asseguraram cada um dois mandatos de cinco anos. (Macauhub)