Receita do jogo em Macau cai 8,5% em Novembro

A receita bruta do jogo nos casinos de Macau caiu 8,5% em termos homólogos em Novembro ao ter-se situado em 22 877 milhões de patacas (2859 milhões de dólares), informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Novembro foi ainda o sétimo mês de 2019 em que a variação percentual da receita bruta contraiu-se em termos homólogos, tendo havido aumentos apenas nos meses de Fevereiro (4,4%), Maio (1,8%), Junho (+5,9%) e Setembro (+0,6%).

A receita bruta em termos acumulados, de Janeiro a Novembro, registou uma contracção homóloga de 2,4%, tendo atingido 269 617 milhões de patacas ( 33 702 milhões de dólares).

Macau dispunha de 41 casinos no final do terceiro trimestre de 2019, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6756 mesas e 17 348 máquinas de jogos. (Macauhub)