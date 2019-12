Banco Mundial apoia governo de Cabo Verde a privatizar Empresa de Electricidade e Água

O Banco Mundial começa este mês a prestar assistência técnica ao governo de Cabo Verde tendo em vista a privatização da Electra – Empresa de Electricidade e Água, SARL, anunciou o ministro da Indústria, Comércio e Energia em declarações proferidas segunda-feira na Praia.

Alexandre Monteiro, que falava à margem da audição na Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território do Parlamento, deu a entender que o governo vai privatizar a Electra ainda no decurso da presente legislatura, segundo a agência noticiosa Inforpress.

“Estamos a trabalhar para isso [privatização da Electra], afirmou o ministro, acrescentando que a assistência técnica disponibilizada pelo Banco Mundial vai indicar não só a estratégia, mas também o cronograma para o efeito.

Dizendo haver já um estudo de base sobre a privatização da Electra, Alexandre Monteiro adiantou tratar-se de um “processo complexo”, havendo a preocupação no caso da produção de electricidade de se garantir o programa de transição energética que o país está a seguir. (Macauhub)