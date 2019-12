Cabo Verde recebe mais de 595 mil turistas de Janeiro a Setembro de 2019

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam mais de 595 mil hóspedes no período de Janeiro a Setembro que deram origem a mais de 3,7 milhões de dormidas, com crescimentos homólogos de 7,5% e 3,9%, respectivamente, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago.

O INE informou ainda que no terceiro trimestre de 2019 a hotelaria alojou mais de 181 mil hóspedes, originando mais de 1,2 milhões dormidas, correspondendo a um acréscimo de 6,8% e 1,9%, respectivamente, face ao trimestre homólogo ou de mais 11 498 turistas e mais 23 mil dormidas em termos reais.

Os hotéis continuaram a ser os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 89,1% do total das entradas, a que se seguiram as pensões com 3,7% e as residenciais e os aldeamentos turísticos com 2,7% e 2,6% respetivamente.

A ilha do Sal foi a que recebeu mais turistas, com 48,4% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,8% e, Santiago com 11,6%.

O principal mercado emissor de turistas, no terceiro trimestre, continuou a ser o Reino Unido, com 25,1%, do total das entradas, seguindo-se Portugal, Alemanha, Países Baixos e França, responsáveis por 15,2%, 9,9%, 8,0% e 7,3%, respectivamente.

Os visitantes provenientes do Reino Unido foram os que tiveram maior permanência média em Cabo Verde, no trimestre em análise, com 8,9 noites, a que se seguiram os provenientes da Alemanha e de Países Baixos, com 8,1 e 7,1 noites, respectivamente. (Macauhub)